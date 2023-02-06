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السفارة السعودية في تركيا
السفارة السعودية في تركيا

السفارة السعودية بتركيا: لا بلاغات حول وجود سعوديين في تضرر الزلزال

طلبت من المواطنين السعوديين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر

العربية.نت - مريم الجابر
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أوضحت السفارة السعودية في تركيا بأنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة من جراء زلزال عنيف ضرب جنوب تركيا اليوم الاثنين.

وذكرت السفارة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة وطلبت من المواطنين السعوديين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك 00905495646655 في أسرع وقت ممكن.

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