فنادق مكة تسجل نسبة إشغال 70 في المائة

شهدت مكة المكرمة خلال الأيام الجارية، انتعاشاً كبيراً في قطاع الإيواء والفنادق، وذلك نظير توافد أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين، حيث سجلت الفنادق نسبة إشغال وصلت إلى أكثر من 70 في المائة، خاصة في المنطقة المركزية والمناطق المجاورة لها.

وفي هذا الخصوص، أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة لـ"العربية.نت"، أن هناك قرابة 1000 فندق وأكثر من 250 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة، بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية، جاهزة لاستقبال المعتمرين، مبينةً أن جميع الفنادق ملتزمة، تقوم بعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة، متوقعين أن تشهد الفترة الحالية توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم.

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وقال "هاني العميري" عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة: شهدت الأيام الماضية عددا من الفنادق الموجودة في العزيزية والششة ومحبس الجن والمسفلة نسب تشغيل عالية، بالإضافة إلى الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية، وأتوقع ارتفاع مؤشرات الإيواء والفنادق في مكة المكرمة خلال هذه الفترة بنحو 70 في المائة نظراً لتزايد أعداد الزوار والمعتمرين الذين يتوافدون على مكة المكرمة.

ولفت العميري إلى أن هناك قرابة 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.