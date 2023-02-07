الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا وسوريا
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقديم الدعم والمساعدة لكل من تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع أمس الاثنين وخلف آلاف القتلى والجرحى، من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.
كما أعربا عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما للمصابين بالشفاء العاجل وذلك جراء الزلزال، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية، وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، وفق ما نقلته "واس".
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
ووقع أكثر من 6500 قتيل حتى الآن في سوريا وتركيا جراء الزلزال.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.
-
ارتفاع حصيلة زلزال تركيا المدمر.. 4544 قتيلا و26 ألف جريحأعلن رئيس إدارة الكوارث في تركيا، يونس سيزير، اليوم الثلاثاء، أن أعداد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا يوم أمس، قد بلغت 4544 قتيلا، وبلغ ... العرب والعالم
-
انتشلوه من تحت الأنقاض.. إنقاذ رضيع في جنديرس السوريةانتشلت كوادر "الدفاع المدني السوري" رضيعاً وعائلة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلهم المدمر في بلدة جنديرس بريف عفرين شمال حلب، فجر أمس الاثنين، بعد ... سوريا
-
فيديو مليء بالفرح من سوريا.. إنقاذ عائلة كاملة بعد 40 ساعة من عمليات الإنقاذوسط القصص المأساوية والمبكية عقب الزلزال المدمر في سوريا، خرجت فيديوهات تبث الفرح في قلوب السوريين والعالم أجمع.ففي فيديو جديد نشره فريق "ملهم" ... سوريا