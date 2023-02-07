جسد شخصية الملك عبد العزيز.. الفنان عبدالله الحارثي يروي التفاصيل

"أرعي وأنا أخو نورة" بهذه الكلمات جسد الفنان السعودي عبد الله الحارثي شخصية المؤسس الملك عبد العزيز، في مشهد تمثيلي ضمن ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حيث وثق المشهد تفقد الملك عبد العزيز للرعية وحواره مع امرأة.

وظهر الفنان الحارثي في مقطع تمثيلي يعبر عن جولات الملك عبد العزيز لتفقد الرعية، وهو يقول لها: "وش بلاك قاعدة عند هالنوقات لو يجيك أحد خذاك"، لترد عليه المرأة: إن كان انك تبي الصبوح -أي الحليب- أنت وخوياك حولوا.. وإلا توكلوا على الله .. أرعي فضل الله ثم فضل عبد العزيز.. والله ما يجيني شي وأخو نورة حي".

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شخصية المؤسس

وقال الفنان عبد الله الحارثي في حديثه لـ"العربية.نت": إن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أراد توثيق هذه القصة، وتم اختياري لتجسيد هذه الشخصية كوني ممثلا وابن البيئة، وبسبب لهجتي البدوية، وتم التصوير على الهواء مباشر، فالموقف رواه أحد أصحاب الملك عبد العزيز، وأحبوا تجسيد هذا الموقف في فيلم وثائقي".

كما أضاف: تشرفتُ بتجسيد شخصية الملك المؤسس، ولأول مرة يتم عمل مشهد وحوار لإحدى مواقفه البطولية، وذلك في ختام حفل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، فتمثيل هذه الشخصية من أعظم ما قدمت لشخصية قائد عظيم وحد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية، وما ننعم به الآن هو نتيجة كفاح هذا الملك، الذي تعاقب أبناؤه من بعده على حب الخير، وما نراه إلى الآن من مسيرة أبناء الملك عبد العزيز، وصولاً إلى عراب الرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعزز همة السعوديين.

يذكر أن الفنان عبد الله الحارثي لديه العديد من المشاركات الدرامية، ومشاركات في برنامج مقلب شاعر المليون، ومقدم لبرنامج شاعر المليون للأطفال، والعديد من المسلسلات البدوية وأعمال درامية خليجية سعودية عربية.