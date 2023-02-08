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أغلق على يده وسار بها

فيديو صادم.. سعودي يغلق باب مركبته على يد آخر ويسير به

العربية.نت - حامد القرشي
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خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق قيام مواطن بغلق باب مركبته على يد آخر، وسيرها في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض.

وحصد الفيديو الذي وصف بالصادم، انتقادات واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة المواطن على تصرفه.

في حين أوضح الأمن العام السعودي عبر حسابه في "تويتر"، أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي مغلقاً باب مركبته على يد آخر أثناء سيرها في طريق عام، إثر مشاجرة بينهما على أفضلية السير.

كما أشار إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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