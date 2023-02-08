قطار الحرمين: سقوط واحتراق مركبة في جدة

أصدر قطار الحرمين السريع بيانًا توضيحيًّا مـن شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين عنـد حوالي الساعة الثانية صباح اليـوم الأربعاء، بوقوع حـادث مروري داخل حـرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة سقوط إحـدى المركبـات داخـل حـرم السكة واحتراقهـا، ولـم ينتـج عـن ذلـك وفيـات؛ حيث تـم تفعيـل خطـة الطوارئ والتواصـل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

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كما أضاف البيان أنه "تـم الانتهـاء مـن حصـر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحهـا، ولـن يـكـون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات".