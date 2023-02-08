إجلاء المواطنين السعوديين من تركيا إلى المملكة

نشرت السفارة السعودية في تركيا عبر حسابها الرسمي في "تويتر" صورا لإجلاء المواطنين السعوديين من تركيا، وترتيب مغادرتهم وتوديعهم للسفر إلى السعودية عن طريق مطار أضنه، كما أصدرت سفارة السعودية في أنقرة، مساء، تنبيهًا جديدًا للمواطنين الموجودين في المناطق المنكوبة بالجمهورية التركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ودعت السفارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، المواطنين الموجودين في هذه الأماكن المنكوبة إلى متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، والتواصل بشكل مستمر على الأرقام المخصصة.

وذكرت السفارة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، وطلبت من المواطنين السعوديين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر.

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كما أكدت أنها تتابع إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال؛ حيث ترأس القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في العاصمة التركية (أنقرة) محمد الحربي، فريق عمل في مدينة أضنة؛ لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

وعبرت السفارة عن أملها من الموجودين في تلك المناطق، سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة 00905495646655.

يذكرل أن السفارة السعودية في تركيا، أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.