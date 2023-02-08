ماراثون الأول من نوعه شرق السعودية.. 300 متسابق يتقدمهم محافظ الأحساء

اجتمع أكثر من 300 متسابق من المحترفين والهواة في ركوب الدراجات الهوائية، وعدد من شباب ذوي الإعاقة، لينطلق ماراثون يعد الأول من نوعه شرق السعودية، ليتقدم السباق الأمير سعود بن طلال بن بدر -محافظ الأحساء- متوشحاً بالزي الرياضي ومشاركاً الشباب في سباق الدراجات الهوائية صباح اليوم الأربعاء.

السباق الذي شارك فيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، أطلقته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وبتنظيم الكلية التقنية بالأحساء.

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وفي ختام السباق توج محافظ الأحساء الفائزين في مسارات الماراثون ، ففي مسار البراعم حقق المتسابق "حسين الخويتم " على جائزة المركز الأول، أما مسار ذوي الإعاقة فحققوا المتسابقين "مشاري الدبيني" المركز الأول و عبداللطيف بوعبيد المركز الثاني وعلي بوجباره المركز الثالث".

فيما حقق المتسابق "عبدالله السماعيل" على المركز الأول في مسار الهواة للهواة لجميع شرائح المجتمع الذي امتد إلى مسافة 6 كيلومترات، والمركز الثاني كان من نصيب المتسابق "علي الشايع" والمتسابق "محمد الحجوري" في المركز الثالث، وفي مسار المحترفين ومسافته 7 كيلومترات حقق المتسابق "حسن الجمعه" المركز الأول.

من جانبه، نوه محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تسعى خلال تنظيم مثل هذه البرامج والفعاليات إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعياً وتعزيز أساليب نمط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع ومنها رياضة الدراجات الهوائية لتشجيع أفراد المجتمع لتعزيز مستويات نشاطهم، كجزء من برنامج جودة الحياة التي يمثل أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

وأضاف بأن رعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ومشاركته الفعلية في سباق الدراجات بالزي الرياضي، ومعه عدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا الماراثون وتشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع وتعزيز جودة الحياة.