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المسجد النبوي

هذه تفاصيل دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي

شؤون المسجد النبوي: دخول السيدتين بلباس غير مناسب لخصوصية المكان كان عن طريق "الخطأ"

العربية.نت - حامد القرشي
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بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي الشريف بلباس غير مناسب، أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بياناً صحافياً توضيحياً حول الحادثة.

وذكرت الوكالة أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبين أن دخولهما عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعريفهما برسالة المسجد النبوي. وقد أبديتا تفهما لإرشادات العاملين، وعبرتا عن شكرهما وتقديرهما على ما وجدتاه من حسن التعامل.

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وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.

كما تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسخير كافة الإمكانات لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين.

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