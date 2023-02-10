وفاة معلمتين وقائد مركبتهما بحادث مروري شمال الطائف

لقيت معلمتان وقائد مركبتهما، وقائد مركبة أخرى، حتفهم، أمس الخميس، إثر حادثة مرورية أثناء توجه المعلمتين إلى مدرستهما في المحاني شمال الطائف.

وكانت المعلمتان متوجهتين من محافظة الطائف إلى مقر عملهما في ثانوية المحاني (160 كيلومتراً شمال الطائف) قبل أن تصطدم مركبتهما وجها لوجه بمركبة أخرى، حيث نتج عن الحادثة وفاة المعلمتين وسائقهما، ليلحق بهم سائق السيارة المقابلة، وفور وقوع الحادثة، انتقلت للموقع الجهات ذات الاختصاص، حيث تابع مدير عام التعليم في الطائف الدكتور فهد الشريف الحادثة.

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فيما شيع جموع المصلين بجامع عبدالله بن عباس بمحافظة الطائف، جثمان المعلمة سجى القرشي، التي توفيت أمس في حادث مروري على طريق المحاني هي وزميلتها أميرة العتيبي واثنان آخران هما سائق المعلمتين، والسائق الثاني، وهو مواطن في المركبة، الطرف الثاني في الحادث لتوارى في مقبرة العباس.

فيما جدد الأهالي ومرتادو طريق المحاني بشمال الطائف مطالبتهم بإيجاد حلول عبر تنفيذ ازدواجية للطريق الذي تسبّب في كثير من الحوادث، حيث يسلك الطريق الكثير من المركبات للمعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات جامعة الطائف والأهالي.