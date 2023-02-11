فيديو وصف بالضرب الوحشي.. معلم يضرب طالباً في السعودية

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن تشكيل لجنة للتحقيق في ضرب معلم لطالب بإحدى المدارس الأهلية، وذكرت الإدارة أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة للتحقق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "معلم يضرب طالباً" بإحدى المدارس الأهلية بالمحافظة.



و أشارت إلى أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة في حينها، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، ورفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

إلى ذلك، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لمعلم يضرب طالباً أمام زملائه في الفصل في إحدى المدارس في حفر الباطن، وانتشر المقطع كالنار في الهشيم ووصفوه بالضرب الوحشي مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع المعلم ومحاسبته.