المحطة الثانية.. الثقافة السعودية تعرض مسرحية "جميل بثينة" في جدة

انطلقت عروض المسرحية الغنائية "جميل بثينة" التي تنظمها وزارة الثقافة السعودية في جدة، لفرقة كركلا لفنون المسرح، وذلك في محطتها الثانية بعد الرياض، وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري.

وتجسد المسرحية حكاية "جميل بثينة" المازجة بين المشاعر والعادات والتقاليد في قالب ملهم وجاذب، عبر توظيف معرفي لملحمة تاريخية تتسم بالعبقرية في التفاعل مع الجمهور.

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وتُعَدّ المسرحية تحديثاً في طريقة التعامل مع الحكاية وتوظيفاً للتقنيات من أجل معايشة أفضل للقصة.

ويشارك في العمل الفني أكثر من 300 مبدع من المعدين والكتَّاب والشعراء، ويمثل السعوديون 40% منهم، من بينهم 6 ممثلين وممثلتان، بالإضافة إلى 10 ممثلين ثانويين في بعض المشاهد، إلى جانب أعضاء مسرح كركلا العالمي الذي يضم أهم نجوم المسرح والغناء.

وتأتي مسرحية "جميل بثينة"، في إطار حرص وزارة الثقافة السعودية على جذب أفضل المسرحيات العالمية الرائدة في المجال المسرحي؛ لخلق فرص المشاركة للمواهب السعودية مع نظرائها في العالم.