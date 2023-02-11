100 مزارع يشاركون في مهرجان البُن السعودي بجازان
بلغ عدد أشجار البُن في جازان 384.214 شجرة، منها 230.501 شجرة مثمرة
ينطلق اليوم السبت مهرجان البُن السعودي العاشر في محافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان، بمشاركة أكثر من 100 مُزارع لعرض أجود أنواع البُن، الذي تنتجه مزارعهم، فيما يحتوي المهرجان على أكثر من 15 جناحًا مختلفًا، منها الثقافي والتراثي وفنون الطهي والأُسر المنتجة وغيرها.
ويأتي مهرجان البُن السعودي هذا العام بعد عام القهوة السعودية، بدعم حكومي، وتتويج عالمي؛ وذلك بعد تسجيل منتج "البُن الخولاني السعودي" في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتسجيله في قائمة التراث العالمي، من خلال جمع المعارف والمهارات المرتبطة به وبزراعته، وإبراز دور السعودية في إثراء التراث الحضاري الإنساني.
وبدأت حكاية شجرة "البُن" في "جبال جازان" منذ 8 قرون، وانتشرت في 6 محافظات جبلية، وباتت متأصلة منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وتوارثها الأهالي أبًا عن جد، وجيلاً بعد جيل، وصولاً لجيلنا الحالي الذي يشارك في جَني وعرض "البُن" باعتباره من أجود أنواع المحاصيل الزراعية في المنطقة.
وبحسب إحصائيات أشجار البُن في منطقة جازان للعام الحالي، فقد بلغ عدد أشجار البُن 384.214 شجرة، منها 230.501 شجرة مثمرة، وبلغ مجموع الإنتاج 922 طنًّا.
-
الصحف الإسبانية: الهلال يثبت تفوق الكرة السعوديةوصفت الصحف الإسبانية وصول الهلال لنهائي كأس العالم للأندية وملاقاة ريال مدريد بأنه مثال واحد فقط على نجاح السعودية المبهر على مستوى كرة القدم.ويقف ... رياضة
-
"البلدية والإسكان" السعودية تطلق "سكني ميتافيرس" في مؤتمر ليب 2023لا يحتاج للزيارات الميدانية الأسواق العقارية
-
السيسي: لا نقبل الإساءة للأشقاء في السعودية ونرفض الانسياق للفتنالرئيس المصري أكد على تقدير بلاده للعلاقات الطيبة مع جميع الدول خاصة الأشقاء في السعودية مصر