100 مزارع يشاركون في مهرجان البُن السعودي بجازان

ينطلق اليوم السبت مهرجان البُن السعودي العاشر في محافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان، بمشاركة أكثر من 100 مُزارع لعرض أجود أنواع البُن، الذي تنتجه مزارعهم، فيما يحتوي المهرجان على أكثر من 15 جناحًا مختلفًا، منها الثقافي والتراثي وفنون الطهي والأُسر المنتجة وغيرها.

ويأتي مهرجان البُن السعودي هذا العام بعد عام القهوة السعودية، بدعم حكومي، وتتويج عالمي؛ وذلك بعد تسجيل منتج "البُن الخولاني السعودي" في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتسجيله في قائمة التراث العالمي، من خلال جمع المعارف والمهارات المرتبطة به وبزراعته، وإبراز دور السعودية في إثراء التراث الحضاري الإنساني.

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وبدأت حكاية شجرة "البُن" في "جبال جازان" منذ 8 قرون، وانتشرت في 6 محافظات جبلية، وباتت متأصلة منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وتوارثها الأهالي أبًا عن جد، وجيلاً بعد جيل، وصولاً لجيلنا الحالي الذي يشارك في جَني وعرض "البُن" باعتباره من أجود أنواع المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وبحسب إحصائيات أشجار البُن في منطقة جازان للعام الحالي، فقد بلغ عدد أشجار البُن 384.214 شجرة، منها 230.501 شجرة مثمرة، وبلغ مجموع الإنتاج 922 طنًّا.