أعلن مجلس شؤون الأسرة في السعودية، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، أن 59% من السعوديات يعملن في المهن الابتكارية، التي تقدم خدمات فريدة ذات قيمة سوقية وعلمية تخدم شرائح مجتمعية.

وأوضح المجلس أن التحصيل الأكاديمي للمرأة في مجال العلوم بلغت نسبته 34.1% في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و30.7% في العلوم الفيزيائية، 18.9% في العلوم البيولوجية، و13.3% في الرياضيات والإحصاء، و2.7% في الهندسة والعمارة.

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وأشار إلى أن 100 موهبة نسائية فازت في معرض إبداع العلوم والهندسة العام الجاري 2023، في مختلف التخصصات الطبية والكيميائية والهندسية والطاقة وعلوم النباتات والأحياء الدقيقة، والروبوتات والأجهزة الذكية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في عام 2015، تخصيص يوم 11 فبراير من كل عام كيوم دوليّ للاحتفال سنوياً بالدور الهام الذي تضطلع به النساء والفتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى تعزيز وصول الفتيات والنساء إلى هذا الميدان ومشاركتهن مشاركة كاملة ومتساوية، وهو ما يساهم في توسيع نطاق الباحثين الموهوبين واستقطاب أفق جديدة بالإضافة إلى تعزيز التميز والإبداع.