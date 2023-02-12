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السيارة التي وقعت عليها الحادث

أسرة سعودية تتعرض لحادث مروع في الكويت

العربية.نت - نادية الفواز
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تعرّضت عائلة سعودية مكوّنة من 7 أفراد، من أهالي محافظة حفر الباطن، لحادث انقلاب على طريق السالمي بالكويت، ما تسبب في وفاة الأب بموقع الحادث.

ونقلت الفرق الإسعافية 6 أفراد من العائلة إلى مستشفى الجهراء بالكويت، توفيت الأم فور وصولها للمستشفى، فيما يرقد 4 من أفراد العائلة في العناية المركزة بحالة حرجة، بينما خرج أحد المصابين وهو بصحة جيدة.

وبينت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء الكويتية، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة على طريق السالمي.

وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء الشقايا إلى موقع البلاغ، وعند الوصول تبين أنه حادث انقلاب مركبة أدى إلى وفاة رجل وإصابة آخرين تم إخراج المتوفى والمصابين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

السيارة بعد الحادث
السيارة بعد الحادث
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