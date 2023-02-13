السعودية: نجدد رفضنا لمشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

جددت وزارة الخارجية السعودية، التأكيد على رفض المملكة للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة، وأهمية التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص إحياء عملية السلام.

كما أكدت موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلته "واس".

#بيان | تجدد وزارة الخارجية التأكيد على رفض المملكة العربية السعودية للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة pic.twitter.com/pSJnjNZZm2 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 13, 2023

مادة اعلانية

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي أعلن، أمس الأحد، أنه سيضفي شرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية، في أعقاب سلسلة هجمات في القدس الشرقية أسفر أحدها عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة الماضية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "ردا على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة"، التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

بلا ترخيص

كما أضاف "هذه المستوطنات موجودة منذ سنوات عدة وبعضها موجود منذ عقود". وهذه المستوطنات العشوائية أقيمت بلا ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو خلال اجتماع لحكومته أنه يريد "تعزيز الاستيطان"، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فمنذ بداية العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ46 فلسطينيا، وبتسعة إسرائيليين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.