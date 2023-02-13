شاهد.. طفل سوري يتطوع مترجما لفريق الإغاثة السعودي في تركيا

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل سوري يعمل مترجما لفريق الإغاثة السعودي في تركيا.

وأظهر المقطع الطفل الذي يبلغ 13 عاما، ويدعى أحمد يتطوع لتسهيل عمل فريق الإغاثة السعودي في المناطق المنكوبة في تركيا.

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من جهتهم، أشاد فريق الإغاثة السعودي بالطفل أحمد وبأخلاقه وذكائه وتعاونه الدائم لتيسير عمل الفريق الإغاثي.

وكان فريق إغاثة سعودي باشر العمل ابتداء من يوم الجمعة الماضي في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي.

حملة شعبية

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، قد أعلن يوم الخميس، أن الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال وصلت لأكثر من 145 مليون ريال، موضحاً أن فرقهم مصرة على إيصال المساعدات للمتضررين رغم العوائق.

وقال المركز إن العمل الإنساني السعودي سيصل للمحتاجين حيثما كانوا، مشيرا إلى وجود طائرة ثالثة تجهز بمساعدات إغاثة للتوجه إلى تركيا، وأن البعثة السعودية للإغاثة تعمل حاليا على الأرض في تركيا.

جسر جوي

وكانت الحملة الشعبية السعودية "ساهم" لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا قد جمعت، الأربعاء، 80 مليون ريال، وانطلق الجسر الجوي السعودي باتجاه البلدين.

واتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، فجر الخميس، كما حملت طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة التركي فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.