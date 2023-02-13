من هي أول رائدة فضاء ترسلها السعودية للمحطة الدولية؟

أعلنت السعودية يوم أمس الأحد، إرسال أول رائدة فضاء "ريانة برناوي" إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتلتحق بطاقم مهمة AX-2 الفضائية.

"ريانة برناوي" إحدى رواد الفضاء السعوديين الذين أعلنت السعودية عن مشاركتهم في رحلة محطة الفضاء الدولية، وتبلغ من العمر 33 عاماً، تعمل اختصاصية أبحاث ومختبرات، حيث حصلت على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلاندا، كما حصلت على ماجستير علوم طبية حيوية من جامعة الملك فيصل، ولديها خبرة لمدة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

لكل رحلة روّادها.. ولكل مهمّة أبطالها!

السعودية #نحو_الفضاء



Every journey has its pioneers, and every mission has its heroes!

Saudi Arabia Towards Space. pic.twitter.com/tXOQwrtB4m — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) February 12, 2023

مادة اعلانية

يذكر أن السعودية قد أعلنت عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023، حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) بطاقم مهمة AX-2.

والرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يشمل البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة، وهما (مريم فردوس وعلي الغامدي).

هذا وقد تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث عبر وسم ‎#نحو_الفضاء ، مؤكدين أن إرسال هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية نقلة نوعية وتتويج لاستراتيجية الفضاء التي أطلقها ‎ ولي العهد السعودي العام الماضي.