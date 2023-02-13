وصول شاحنات الإغاثة السعودية إلى شمال غرب سوريا

وصلت اليوم الاثنين شاحنات الإغاثة السعودية لمساعدة المنكوبين في جنديرس بشمال غرب سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي.

العربية ترصد مخيم الإغاثة السعودي في جنديرس بشمال غرب سوريا

#العربية #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/IqGn4kGvKR — العربية (@AlArabiya) February 13, 2023

2000 خيمة مجهزة

وقال مسؤول بمخيم الإغاثة السعودي، إن المخيم يضم 2000 خيمة مجهزة لاستيعاب المنكوبين بشمال سوريا، مشيرا إلى وصول المزيد قريبا من قوافل المساعدات لجنديرس السورية.

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وكانت شاحنات من المساعدات السعودية قد دخلت، أمس الأحد، إلى المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا جراء الزلزال.

يذكر أن 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية كانت عبرت، السبت، منفذ غصن الزيتون الحدودي لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

امتداداً للجسر الجوي الإغاثي

وسيشمل التوزيع عدداً من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا، منها جنديرس وبلبل وراجو وأطمة وسرمدا وكفر تخاريم ودار عزة والأتارب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت.

يأتي ذلك امتداداً للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكانت 6 طائرات إغاثية سعودية قد وصلت تباعاً خلال الأيام الماضية للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.