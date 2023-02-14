الغذاء والدواء السعودية تُوضّح حقيقة شعار الضفدع في منتجات الأكل

أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن وجود شعار الضفدع على بعض المنتجات، يشير إلى أن المؤسسة المنتجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة.

وقالت الهيئة: "كما تشير العلامة إلى أن الشركة المصنّعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبَل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج".

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يأتي ذلك في ردٍّ للهيئة السعودية على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُحَذّر من أكل المنتجات التي تحمل شعار الضفدع.

وينتشر شعار الضفدع بشكل كبير في منتجات الشوكولاتة والقهوة والشاي وبعض الفواكه في أميركا وكندا والدول الأوروبية، وهو يرمز إلى أن هذا المنتج زُرِع أو استُخدمت فيه مواد من مَزارع معتمدة وصديقة للبيئة.

ويُمنح هذا الشعار عن طريق منظمة تُعرف باسم "تحالف الغابات المطيرة" (Rainforest Alliance)، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في ٧٠ دولة، وتأسست عام ١٩٨٧م، من قِبَل الناشط البيئي الأميركي الشهير دانييل كاتز.