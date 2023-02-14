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حملة المساعدات
زلزال تركيا

السعودية.. بناء 3 آلاف مبنى بشكل عاجل للمتضررين في تركيا وسوريا

الربيعة: حملة المساعدات السعودية تواجدت في تركيا والشمال السوري واليوم في حلب، مشيرًا إلى أن باب التطوع لا يزال مفتوحًا، خاصة في ظل الاحتياج إلى التخصصات ذات العلاقة بالكارثة

العربية.نت - مريم الجابر
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أكد مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله الربيعة، اليوم (الثلاثاء)، أن هناك حاجة للاستمرار في مساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا لأسابيع وربما لأشهر، بسبب حجم المأساة الكبير.

وأوضح الربيعة أن حملة المساعدات السعودية تواجدت في تركيا والشمال السوري واليوم في حلب، مشيرًا إلى أن باب التطوع لا يزال مفتوحًا، خاصة في ظل الاحتياج إلى التخصصات ذات العلاقة بالكارثة.

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وأضاف أن المركز تمكن من توفير خيام مؤقتة للمتضررين من الزلزال، وسيبني 3 آلاف مبنى مؤقت لمتضرري الزلزال، كما أكد أن حجم الكارثة كبير جدًا، وعشرات الآلاف يحتاجون إلى مراكز إيواء، مشيرًا إلى أن أولويات الفريق السعودي تتمثل في إنقاذ المنكوبين تحت الأنقاض، وتقديم الدعم اللازم من دواء وغذاء ورعاية صحية عاجلة.

وذكر أن المملكة كانت من أوائل الدول التي تواجدت بشكل عاجل بعد الكارثة، حيث يتم التواصل مع الهلال الأحمر السوري لتحديد الأولويات وتقديم الدعم في حلب، مشيرًا إلى أن مساعدات المملكة وصلت لمواقع متفرقة خلال وقت قصير.

فيما وصلت التبرعات الشعبية لإغاثة تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر عبر منصة "ساهم"، إلى أكثر من 354 مليون ريال دفعها 1.604 مليون شخص.

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