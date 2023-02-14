شاب سعودي أصم يصنع المجسمات الفنية بأدوات متواضعة

تحدى الإعاقة وتجاهل أغلالها الوهمية واستفرد بخياله وأدواته المتواضعة، وزرع لنفسه جناحين يحلق بهما بين الأجراس المحروم من الإنصات لها، ويجهر بصوته الذي لم يُسمع من قبل، الشاب السعودي عواد الشمري يتشبث بموهبته، ويبهر بيئته بالمجسمات الفنية معبراً عن جماليات ما يرى.

استيقظ في عالم صاخب بالأصوات ولكن حواسه لا تستقبل هذا الضجيج، تفرس بالناس ورغب بمشاركتهم في مأدبة الكلام، إلا أن صوته معدوم الوجود، الصمم والبكم اجتاحه منذ ولادته وحرمه من السماع والنطق، وسارت الـ 16 عاماً الأولى من حياته في الترحال بالصحراء مع عائلته متبعين نمط الحياة البدوية.

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الشاب صاحب الـ 26 عاماً انتقل إلى مدينة حائل واستقر بها قبل 10 سنوات، وقال قريبه أبو ريتال الشمري لـ"العربية.نت"، إن عواد اتضحت ملامح موهبته حين كان في 12 من عمره، وكان يهوى تحويل الأدوات إلى مجسمات وأشكال فنية، كما أن إعاقته لم تحرمه من تأدية وظائف الحياة المختلفة، وأوضح أن أخاه الأكبر منه، عيد، يعاني من ذات العلة الصحية، وهو أيضاً مولع بالميكانيكا.

وظل عواد يصمم المجسمات ويتحدث من خلالها، وظهر حبه لهذه الهواية منذ نعومة أظفاره. أبو ريتال أوضح أن ضعف الأضواء المسلطة على الفتى الموهوب آنذاك أصابه بالإحباط، فلم يحتفظ بأعماله. ويستطيع الشاب السعودي نسخ أي شكل من الأشكال الحاضرة في بيئته، وتصويرها في مجسم يصنعه من الحديد، ويضفي على المجسم ديناميكية حيوية، إذ تتحرك المركبات التي يصنعها بسلاسة وسهولة، إضافة إلى أنه يصنعها بأحجام مختلفة بحسب ما يرى.

وأكد قريب عواد أنه شاب طموح ويهوى التحدي رغم أن ظروفه لم تسنح له بالدراسة والانخراط في معاهد مخصصة تلائم حالته، وهو لا يجيد لغة الإشارة ويكتفي بالتواصل مع عائلته بإشارات مفهومة بينهم.

ويعيد الشاب السعودي للأذهان سير المبدعين مثل المؤلّف الموسيقي بيتهوفن الذي ألف السيمفونية التاسعة وهو أصم، والأديبة والمحاضرة هيلين كيلر التي فقدت السمع والبصر وهي بعمر السنة وسبعة أشهر.