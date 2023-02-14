متسابقة سعودية تجمع بين عشق تصميم الأزياء وسباق الراليات

خرجت متسابقة الراليات السعودية مها الحملي من جلباب تصميم الأزياء إلى رحابة عالم الراليات، لتحمل في داخلها عشقين لجانبين مميزين في شخصيتها، حيث قادها الحماس إلى تعلم قيادة السيارات وانتهى بها الأمر عبر حلبات سباق الراليات.

وشاركت البطلة الصاعدة في "رالي حائل" وبرفقتها الملاحة السويدية أنى سيل في فئة "تي فور"، على متن مركبة من طراز "كان – إم"، ونجحت الحملي، في جولة بطولة المملكة العام الماضي 2022، بتحقيق المركز الأول في ذات الفئة برالي حائل وجدة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث في ختام منافسات "رالي جميل" الذي أقيم في شهر مارس العام المنصرم، برفقة الملاحة الإسبانية بوتشولا هيرنانديز.

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وعبّرت الحملي عن سعادتها البالغة بخوض تجربة المشاركة في "رالي حائل"، خصوصاً مع تنوع تضاريس مسارات السباق، وارتفاع مستوى المنافسة، في ظل وجود أسماء وصفتها بـ"اللامعة" في مجال الراليات.

وفي حديثها مع "العربية.نت" تطرقت الحملي إلى حبها الأول لتصميم الأزياء قائلة: "أنا ما زلت أعشق التصميم والستايل، وذلك ما كان يميزني بين أفراد عائلتي وصديقاتي الذين كانوا يستعينون بي في المناسبات، وحاولت أن أطور من موهبتي وأحولها إلى مجال مربح، وأعمل بها من سنوات، إضافة إلى عملي القيادي في شركات وبنوك، لان موهبتي هي سر متعتي وخروجي من ضغط العمل، ومازلت في هذه الهواية التي أحبها وأمارسها في أوقات الفراغ".

سباق السيارات

وتابعت: سبب توجهي لسباق السيارات، حيث استهوتني السرعة وحلبات السباق، ووجدتُ أن السيارة تعني لي الكثير، وأصبحت قادرة على التفرقة بين أنواع السيارات ومكائنها وسرعتها، وتمكنت من أولوياتي بالعمل، تزامناً مع السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتأسيس فريق نسائي متناسب مع سوق العمل، يعرف الكثير عن السيارات، وينافس على مستوى السعودية ويكون مميز بجديته ومعلوماته الدقيقة عن السيارات ويميز المرأة في هذا المجال.

تصميم زي للراليات

وأضافت الحملي: "أفكر كثيراً في تصميم البدل الخاصة بحلبات السباق، والتي تتطلب خامات معينة ضد الحريق وشروط خاصة تأتي من مصانع وشركات محددة، وكذلك لها تاريخ وصلاحية، وتحاول أن تضيف إلى أزياء رياضة السيارات بشكل جميل ولائق بالسيدات في هذا المجال دون المساس باحترافية الموقف".

وقالت: "شاركت في رالي حائل وهي منطقة تعتبر من أهم المناطق المميزة في السعودية، والتي تضم العديد من التضاريس الجاذبة لمحبي رياضة السيارات من كل مكان في العالم والراليات للمملكة، وفي استضافة رالي داكار في مملكتنا الحبيبة، بما يساهم في تفعيل هذه الرياضة عبر هذه التضاريس الصحراوية المميزة في مختلف المناطق، وأنا جاهزة لخوض هذه التجارب الصعبة بشجاعة".

وختمت حديثها لتاقول إن "رالي حائل الدولي 2023 مكان من أهم التجارب التي مرت بها، حيث أن حائل مدينة مميزة بالجو وثقافة الجمهور ووعيهم التام بثقافة الرايات، وتواجدهم معنا وتشجيعهم لنا داخل المسار وخارجه، إضافة إلى تميز التضاريس وجمال الطبيعة، مما تضيف ثراء وحب للمشاركين لها من مختلف دول العالم".