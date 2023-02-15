تهديدات الجرائم المالية عبر الإنترنت.. ورشة عمل تنظمها جامعة نايف

تناقش جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبر ورشة عمل بعنوان "الجرائم المالية عبر الإنترنت، الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية"، الأحد المقبل، تهديدات جرائم الاحتيال المالي والهندسة الاجتماعية وكيفية الحد منها، وذلك بمشاركة خبراء دوليين متخصصين في هذا المجال من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، وجامعة الشرطة الكورية، ومركز مكافحة الاحتيال المالي بسنغافورة، وخبراء التحقيق في الجرائم السيبرانية من الأمن العام والنيابة العامة في السعودية، والنيابة العامة في الأردن، وشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة (ايكان)، بالإضافة إلى خبراء ماليين من البنوك، ومشاركين متخصصين بعدد من الدول العربية وخبراء مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة.

الورشة التي تنظمها الجامعة بالرياض، وتستمر 3 أيام، تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة تزايد معدلات الجرائم المالية والاحتيال المالي عبر الإنترنت، حيث تسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى نقل أفضل الممارسات والخبرات في التحقيق في جرائم الاحتيال المالي للدول العربية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بما يسهم في إيجاد اقتصادات آمنة للدول العربية.

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وتأتي الورشة في إطار الجهود الرامية للمساهمة في الحد من الجرائم المالية المتصاعدة عبر الإنترنت، حيث سيتم تنظيم جلسات عمل تتضمن عروضا تفاعلية من قبل متخصصين، ومناقشات مجموعة التركيز، والطاولة المستديرة للخبراء العرب والدوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت لإطلاع المشاركين على أفضل الممارسات الدولية في التحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والقطاع المصرفي والقضاء.

وفيما تتجه الدول نحو التحول الرقمي، حدث تغيير واضح في اتجاهات الجريمة على مستوى العالم، حيث تأتي الجرائم المالية والسيبرانية في صدارة التهديدات الإجرامية دوليًا حسب تقرير "الإنتربول" عن اتجاهات الجريمة في العالم الصادر في 2022، حيث أظهر التقرير أن أكثر من 60٪؜ من أجهزة إنفاذ القانون تعتبر جرائم التصيد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية الاحتيالية والفدية بمثابة تهديدات خطيرة أو بالغة الخطورة، فيما توقعت أكثر من 70٪؜ من هذه الأجهزة تزايد خطورة برمجيات الفدية وجرائم التصيد الإلكتروني في السنوات الخمس المقبلة.

وأشار تقرير آخر صادر من Scam Advisor إلى أن عدد بلاغات الاحتيال المالي لعام 2021 وصل إلى 293 مليون بلاغ، مسببة خسائر مالية بلغت 55 مليار دولار أميركي.