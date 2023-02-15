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الطفلة التي انتشرت صورتها
الطفلة التي انتشرت صورتها

شرطة الرياض: لا صحة لاختطاف طفلة وجارٍ القبض على ناشر القصة

مركـز شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغاً من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها

العربية.نت - مريم الجابر
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‎كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بعدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف طفلـة، موضحًا أن مركـز شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغاً من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.

وأضاف أنه جار استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية، والقبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا مدعيًا فيه تعرضها للاختطاف، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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