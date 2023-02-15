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بعد وصول ثالث طائرة إغاثية سعودية لمطار #غازي_عنتاب التركي.. الحملة #السعودية ساهم لإغاثة متضرري زلزال #سوريا و #تركيا تتجاوز 200 مليون ريال #العربية #زلزال_سوريا_تركيا
طائرة إغاثة سعودية في غازي عنتاب - أرشيفية
زلزال تركيا

طائرة إغاثية تاسعة تتجه إلى حلب.. والعاشرة إلى غازي عنتاب

طائرة إغاثة سعودية ثانية تتجه إلى حلب حاملة 45 طنا من المساعدات الإغاثية

العربية.نت
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ينتظر أن تصل إلى حلب السورية طائرة الإغاثة السعودية الثانية، وهي التاسعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يقوم بنقل المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا. وتحمل الطائرة أكثر من 45 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وحليب الأطفال وخيام الإيواء والمواد الغذائية.

كما ينتظر أن تتوجه طائرة إغاثية ثالثة إلى حلب اليوم الأربعاء.

وتتوجه إلى مطار غازي عنتاب طائرة هي العاشرة ضمن الجسر الجوي، بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والشركاء، حاملة أطنانا من المستلزمات الطبية والأسرة والخيام الإيوائية والسلال الغذائية.

وكان متحدث من مركز الملك سلمان صرح لـ "العربية" بأن "المساعدات السعودية شاملة وتستجيب للاحتياجات الضرورية".

وأضاف: "نعمل على إيصال المساعدات إلى الداخل السوري بشكل عاجل".

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وقال إن "الجسر الجوي إلى حلب يجري بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري"، موضحا أن"طائرة الإغاثة إلى حلب تتضمن مستلزمات طبية وإغاثية".

وشدد على أن مركز الملك سلمان يعمل مع "مؤسسات مدنية موثوقة في الداخل السوري"

وكشف المتحدث أن مركز الملك سلمان سيرسل "المزيد من طائرات الإغاثة إلى حلب".

ووصلت الاثنين شاحنات الإغاثة السعودية لمساعدة المنكوبين في جنديرس بشمال غرب سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي.

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