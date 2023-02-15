طائرة إغاثية تاسعة تتجه إلى حلب.. والعاشرة إلى غازي عنتاب

ينتظر أن تصل إلى حلب السورية طائرة الإغاثة السعودية الثانية، وهي التاسعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يقوم بنقل المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا. وتحمل الطائرة أكثر من 45 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وحليب الأطفال وخيام الإيواء والمواد الغذائية.

كما ينتظر أن تتوجه طائرة إغاثية ثالثة إلى حلب اليوم الأربعاء.

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وتتوجه إلى مطار غازي عنتاب طائرة هي العاشرة ضمن الجسر الجوي، بإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والشركاء، حاملة أطنانا من المستلزمات الطبية والأسرة والخيام الإيوائية والسلال الغذائية.

وكان متحدث من مركز الملك سلمان صرح لـ "العربية" بأن "المساعدات السعودية شاملة وتستجيب للاحتياجات الضرورية".

وأضاف: "نعمل على إيصال المساعدات إلى الداخل السوري بشكل عاجل".

وقال إن "الجسر الجوي إلى حلب يجري بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري"، موضحا أن"طائرة الإغاثة إلى حلب تتضمن مستلزمات طبية وإغاثية".

وشدد على أن مركز الملك سلمان يعمل مع "مؤسسات مدنية موثوقة في الداخل السوري"

وكشف المتحدث أن مركز الملك سلمان سيرسل "المزيد من طائرات الإغاثة إلى حلب".

ووصلت الاثنين شاحنات الإغاثة السعودية لمساعدة المنكوبين في جنديرس بشمال غرب سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي.