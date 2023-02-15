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مسرحية احمد حلمي
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20 من فبراير.. عرض مسرحية أحمد حلمي "ميمو" في موسم الرياض

أول عودة إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً

العربية.نت - نادية الفواز
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كشف الفنان أحمد حلمي، الموعد النهائي لعرض مسرحيته الجديدة "ميمو"، مؤكداً إطلاق العرض الأول يوم 20 من فبراير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، في منطقة بوليفارد رياض سيتي التي تحتضن الفعاليات.

أحمد حلمي نشر البوستر الرسمي الأول لمسرحية "ميمو" عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، وعلق عليه قائلاً: "ميمو 20 فبراير في موسم الرياض".

وسبق أن كشف أحمد حلمي عن الصور الأولى لبروفات مسرحية «ميمو» مؤكداً عرضها قريباً ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ليسجل أول عودة إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً، وشهدت الصور ظهور أبطال العرض المسرح، وفي مقدمتهم النجمة هنا الزاهد والفنانة هنا شيحة والفنان أحمد رزق ونجم الكوميديا حمدي الميرغني، والفنان محمد رضوان الذي تألق مؤخراً في مسلسل موضوع عائلي.

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ونشر حلمي الصور عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلق عليها قائلاً: "قريباً ميمو، موسم الرياض، البوليفارد، وتدور أحداث العرض المسرحي في إطار ممزوج بين الكوميديا والتراجيديا، ويصاحبه استعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية تم تجهيزها بمواصفات عالمية".

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