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السفارة السعودية بالجزائر: ضبط شخص هدد بتفجير المبنى

دبي - العربية.نت
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أعلنت السفارة السعودية في الجزائر، اليوم الخميس، أن السلطات الجزائرية ألقت القبض على شخص وجه تهديدا مباشرا للسفارة عبر اتصال هاتفي بتفجير مبناها فجر أمس الأربعاء 15 فبراير.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إن السلطات المختصة سارعت بتحديد هوية ذلك الشخص وألقت القبض عليه.

كما أضافت أن المملكة تقدر جهود السلطات الجزائرية، مؤكدة ثقتها في قوات الأمن التي لم تتوان في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد وتقديم من قام به إلى العدالة.

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