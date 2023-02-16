السلام عليكم يا يمة.. فيديو لمسن على قبر أمه يسحر السعوديين

بمشاعر ملأها الحزن عبّر رواد التواصل الاجتماعي في السعودية، عن تعاطفهم مع قصة مسن يلقي السلام على والدته في قبرها.

فبعد أن وثق مقطع مصور مؤثر زيارة الرجل الذي تجاوز عمره الـ 100 عام، قبر أمه في منطقة ينبع، انتشر كالنار في الهشيم.

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وظهر المسن وهو يقف أمام قبر والدته مرددا : "السلام عليكم يا أمي، الله يرحمك يا أمي".

ليتبين أنه اعتاد زيارة القبر يوميا منذ عام 1405هـ، قبل وفاته الأحد الماضي.

فيما كتب على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة : "اللهم إن أبوي كان بارا بوالديه، طائعا لهما، اللهم أجزه خير الجزاء، وأجمعه بهما في الفردوس الأعلى، يارب العالمين".

وقد تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع داعين له بالرحمة.