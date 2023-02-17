الرياض تستضيف مؤتمر قسطرة صمامات القلب

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أكبر مؤتمر عن "قسطرة صمامات القلب" يومي 24 و25 فبراير الحالي.

ويشارك في المؤتمر العالمي أكثر من 88 متحدثاً من جميع أنحاء العالم في ورش عمل يقدمها خبراء في هذا المجال، يعقد بعضها حضورياً، والأخرى افتراضياً.

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من جهته نشر الدكتور محمد البارقي، وهو بروفيسور جامعة الملك سعود واستشاري أول قسطرة الشرايين والصمامات، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها إنه سيتم إقامة المؤتمر في مدينة الرياض يومي 24 و25 فبراير، وسيكون هناك 16 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات السعودية.