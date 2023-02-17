السعودية.. إحباط تهريب 27 كيلوغراماً من مخدر الشبو‎

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية جهودها في التصدي لمحاولات التهريب، حيث تمكنت في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

#ارقد_وآمن، #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ البطحاء تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوجرام من مادة الشبو و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

🔗| https://t.co/cc3pcN8wdU#زاتكا pic.twitter.com/HPGW7xUXv0 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 17, 2023

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ البطحاء للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكمية من "الشبو" مُخبأة داخل طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة.

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وأضافت أنها تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط تهريب 17 ألف حبة بعد العثور عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

كما أضافت الهيئة أنه بعد إتمام عمليتي ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها، المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما أكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية لمقدم البلاغ في حال صحة المعلومات المقدمة.