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طائرة الإغاثة السعودية التاسعة اتجهت إلى سوريا ووجهتها حلب
مساعدات سعودية إلى سوريا

مركز الملك سلمان: الجسر الجوي مستمر لإغاثة سوريا وتركيا

دبي - العربية.نت
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أفاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "العربية" بأن شاحنات مساعدات دخلت اليوم الجمعة إلى شمال سوريا تضمنت خياما ومواد غذائية.

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وأضاف أن الجسر الجوي السعودي للإغاثة مستمر إلى سوريا وتركيا، لافتا إلى أن الهلال الأحمر السوري يتسلم المساعدات ويوزعها على المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يوم 6 فبراير وخلف عشرات آلاف القتلى في البلدين.

توزيع مساعدات في جنديرس

إلى هذا، وزع المركز أمس الأول مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، شملت 10 أطنان و700 كيلوغرام من السلال الغذائية و100 حقيبة إيوائية و100 خيمة و200 بطانية، استفاد منها 626 فردا بواقع 100 أسرة.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

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