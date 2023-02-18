فيصل بن فرحان: حذرنا من مسيرات إيران.. والآن تضرب أوكرانيا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، "حذرنا سابقا من مسيرات إيران وهي الآن تضرب في أوكرانيا".

كما أضاف في جلسة حوارية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "علاقتنا جيدة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة".

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كذلك قال "إن موقف مجلس التعاون الخليجي موحد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية".

وأكد بن فرحان أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو للتوصل لفرص الحل، مضيفاً "سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة".

الاتفاق النووي

وبشأن الاتفاق النووي قال "نريد أن يكون لدول الخليج كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، مضيفاً "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

وبين أن حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته.

كما قال "سمعنا عن رغبة الإيرانيين بالجلوس للتحاور معنا".

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: نعمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030 وخدمة مصالحنا القومية عبر تعزيز علاقتنا مع شركائنا في المنطقة والدول الغربية #الحدث pic.twitter.com/1hJmSjF1gW — ا لـحـدث (@AlHadath) February 18, 2023

خلو الشرق الأوسط من النووي

وبين بن فرحان في كلمته، أن نشر التسلح ليس مفيدا في المنطقة، وقال "نحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية".

وأضاف "الصراعات والانقسامات في العالم تقلقنا".

"نختلف مع واشنطن"

كذلك تطرق بن فرحان إلى العلاقات مع واشنطن وقال "نختلف مع واشنطن في بعض القضايا وهذا أمر معلن ومعروف"، مضيفاً "في علاقتنا مع أميركا نراعي مصالحنا القومية".

وتابع "نعمل مع أميركا في قضايا أمن واستقرار المنطقة".

الوضع في سوريا

وفي الشأن السوري قال الوزير السعودي "هناك إجماع في العالم على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر".

وأضاف "يجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج والجانب الإنساني بالداخل".

تصعيد في الأراضي الفلسطينية

كذلك تطرق لملف القضية الفلسطينية وقال "هناك تصعيد في الأراضي المحتلة وزيادة في المستوطنات وهذا لن يجلب سلاما".

السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة

إلى ذلك، قال الوزير السعودي "نحن نعمل ونحرص على استقرار سوق النفط في العالم".

وتابع "أن المملكة هي أكبر اقتصاد في المنطقة والأسرع نموا".