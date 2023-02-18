"البسوا ولبسوا عيالكم".. مختص يحذر من موجة برد بالسعودية

"البسوا ولبسوا عيالكم".. بهذه العبارة حذر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من موجة برد حالياً في السعودية، مؤكداً أنها أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، تسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية من الخميس، وذروتها يومي الجمعة والسبت (اليوم)، وتستمر حتى الاثنين القادم.

1-ألبسوا ولبسوا عيالكم

أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قويةوهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام تسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية الا ان يصرفها الله

من الخميس1444/7/25هـ ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب تستمر حتى الاثنين 29 رجب ثم يطرأ ارتفاع تدريجي👇 pic.twitter.com/WDjTUAtuCr — عبدالعزيز بن محمد الحصيني"المبشر" (@A__alhussaini) February 15, 2023

كما أضاف يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة، مبيناً أنه مع تشكل الصقيع على المنطقة الشمالية وشمال الوسطى متوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في المنطقة الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد، وفي الوسطى والمرتفعات بين 3و9، والشرقية والمدينة بين 5و14 ومكة بين 15و20 وجازان بين 22 و24 درجة مئوية.

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يذكر أن مدن السعودية تشهد كتلة هوائية باردة خلال هذه الأيام، لتسجل درجات حرارة منخفضة دون الصفر في بعض المناطق، في فصل الشتاء هذا العام.