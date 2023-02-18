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مدينة الرياض - آيستوك

"البسوا ولبسوا عيالكم".. مختص يحذر من موجة برد بالسعودية

ذروتها اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين القادم

العربية.نت - حامد القرشي
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"البسوا ولبسوا عيالكم".. بهذه العبارة حذر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من موجة برد حالياً في السعودية، مؤكداً أنها أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، تسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية من الخميس، وذروتها يومي الجمعة والسبت (اليوم)، وتستمر حتى الاثنين القادم.

كما أضاف يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة، مبيناً أنه مع تشكل الصقيع على المنطقة الشمالية وشمال الوسطى متوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في المنطقة الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد، وفي الوسطى والمرتفعات بين 3و9، والشرقية والمدينة بين 5و14 ومكة بين 15و20 وجازان بين 22 و24 درجة مئوية.

يذكر أن مدن السعودية تشهد كتلة هوائية باردة خلال هذه الأيام، لتسجل درجات حرارة منخفضة دون الصفر في بعض المناطق، في فصل الشتاء هذا العام.

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