السعودية.. هذه الجهة هي الوحيدة المختصة باستقبال تبرعات للخارج

شددت وزارة الداخلية السعودية على أن استخدام المنصات الرسمية المعتمدة في السعودية للتبرعات يضمن وصولها إلى مستحقيها، ومخالفة ذلك يعرض الشخص إلى المساءلة القانونية.

وقالت: "إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المختصة باستقبال وتسليم التبرعات الموجهة للخارج عبر منصة "ساهم".

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ونشرت الوزارة على حسابها في "تويتر" تأكيدا على الجهات المخولة بجمع التبرعات، وفي وقت سابق حذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لدعوات جمع تبرعات وأموال لأعمال خيرية خارج السعودية مؤكدة أن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد دشن حملة شعبية لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا خلال الأسبوعين الماضيين، وهي ماضية بالعمل.