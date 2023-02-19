طلبة السعودية يحققون 9 جوائز في مهرجان الفنون الخليجي
حصل طلاب وطالبات المملكة المشاركون من قبل وزارة التعليم على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية
في إنجاز علمي جديد، حقق طلاب وطالبات السعودية تسع جوائز ذهبية وفضية في المسرح المدرسي ومسابقة الخط العربي ومسابقة الفنون التشكيلية بمهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام، الذي ينفذه مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ بهدف التأكيد على أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات.
وحصل طلاب وطالبات المملكة المشاركون من قبل وزارة التعليم على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية، حيث قدم كل من الطالب عادل الشهيب وعبدالرحمن القرشي وياسر الثبيتي ومحمد الحارثي وخالد الحصيني عرضاً مسرحياً بعنوان: "مظلة"؛ لاقى استحسان وإعجاب الجميع، فيما حصد الطالب الحصيني جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوّع.
المركز الأول
وفاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي الطالب حمد عبادي، كما حقق الطالب محمد البحراني المركز الأول في مسابقة خط النسخ، فيما حققت الطالبة ميار شريفي المركز الأول في مسابقة الرسم، وحقق طلاب المملكة أيضاً المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، وكذلك المركر الثاني بمسابقة خط النسخ، والمركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي، والمركز السابع في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي.
يذكر أن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام انطلق بدولة الكويت الثلاثاء الماضي بمسابقات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، يتنافس فيها طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.
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