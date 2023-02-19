عشق الفروسية.. شاهد كيف خطف كفيف سعودي لقب "الفارس الدولي"

لم تقف إعاقة الفارس السعودي بدر الشراري حين فقد بصره، حجر عثرة في طريق طموحه وحبه اللامحدود للفروسية، وإنما كانت حافزاً له لتحقيق الفوز والتفوق على المبصرين في الفروسية وقفز الحواجز، فلمع اسم الفارس السعودي الكفيف ليكون نموذجا للتحدي والإصرار والعزيمة على قهر الإعاقة بالإرادة، ويصبح أول كفيف سعودي يحصل على لقب "الفارس الدولي".

وفي التفاصيل التي سردها لـ"لعربية.نت" قال: الفروسية هي حلمي منذ الطفولة الذي تحقق منذ 6 أشهر على يد جمعية "لأجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة، ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، حتى تجاوزت جميع المصاعب في حياتي، نظراً لأني مقبل على التحدي وعدم الاستسلام، فتجاوزت هذه المرحلة بسلام، فحب الفروسية يجري في دمي منذ الصغر، ووجدت الدعم من خلال مركز مدهال أيضا، الذين قدموا مباراة تخفيض للمعاقين يصل إلى 70% وتم عن طريقهم التدريب وممارسة ركوب الخيل والقفز.

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وسرد الفارس الشراري ما حققه من بطولات، حيث حقق بطولتين، أولاهما درع التخرج وكأس التخرج، وشارك في الاتحاد السعودي للفروسية لمسابقة قفز حواجز لـ 40 و60 حاجزا، وحصل على المركز الأول بمشاركة عدد من المبصرين، كما تلقى الدعم من رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد الفيصل، الذي زاره وقدم له الدعم من خلال الاتحاد وبطاقة عضوية ليكون أول كفيف سعودي يحصل على بطاقة الفروسية.

طموح بلا حدود

ووصف الشراري طموحه بأنه "بلا حدود"، وأنه يسعى إلى العالمية ورفع اسم وطنه السعودية عالياً، فعلى الرغم من خطورة رياضة قفز الحواجز، فإنه تمكن من خلال تجربة جديدة تبناها الاتحاد السعودي للفروسية، وهي تدريب الكفيف على قفز الحواجز من خلال إعطاء إشارة من قبل المدرب قبل الحاجز بثوانٍ ليعرف موقع الحاجز، وقد حقق من خلال هذه الطريقة النجاح والتميز والجائزة الذهبية لقفز الحواجز 40-60.