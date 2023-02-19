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هزة أرضية
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بقوة 4.1.. هزة أرضية جنوب شرقي السعودية

متحدث رسمي: الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية

العربية.نت - نادية الفواز
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رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هزة أرضية جنوب شرقي المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم، صباح هذا اليوم الساعة 7:55 بالتوقيت المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق ابا الخيل أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

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وأفاد بأنه بناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وقال إن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة، والوضع في السعودية مطمئن.

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