السجادة البنفسجية تشكل لوحات جمالية شمال السعودية
المصور عبدالله البرغش يوثق المشاهد الخلابة ويتحدث عن تجربته للعربية.نت
في لوحات بنفسجية فنية بديعة من صنع الخالق، تشكلت غرب "أعيوج لينه" الواقعة جنوب مدينة رفحاء شمال السعودية، باللون البنفسجي الذي استوحاه سجاد مراسم الاستقبال لضيوف السعودية، حيث ظهر الموقع بمناظر خيالية جذبت محبي الطبيعة والحياة البرية وثقتها عدسة المصور عبد الله البرغش.
ووصف البرغش في حديثه لـ"العربية.نت" الموقع بأنه لوحة من الخيال البنفسجي، فقرية لينا شمال نجد، اكتست باللون البنفسجي اللافت بعد انتشار زهور الخزامى على مد البصر، مما جعلها مكاناً لافتاً للتصوير الفوتوغرافي، وتوثيق جماليات هذا الموقع.
وتابع: كنت مع صديقي في هذا الموقع الجميل الواقع في بداية النفوذ الكبير، وشاهدنا أزهار الخزامى تغطي المكان وتجذب سالكي الطريق من السعودية وأيضا من دول الخليج، والذين أغرموا بجمال المناظر والزهور الجميلة والمواقع الخلابة.
يذكر أن "لينا" هي قرية شمال السعودية، تعد من أقدم مستوطنات الجزيرة العربية، وأحد منازل درب زبيدة الذي كان يسلكه الحاج العراقي، وتشتهر لينا منذ القدم بعذوبة مياهها وآبارها الكثيرة التي تبلغ نحو 300 بئر، وفيها معالم تاريخية مثل قصر الملك عبد العزيز الذي أنشئ عام 1354هـ، والسوق القديم سوق "المشاهدة" نسبة إلى تجار العراق المشاهدة الذين كانوا يأتون لهذا السوق للتبادل التجاري مع أهل نجد.
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