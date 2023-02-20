"وطني الحبيب".. أغنية لمعلم سعودي مع طلابه تهز مواقع التواصل
المعلم عبدالله الغامدي للعربية.نت: الهدف هو غرس حب الوطن في قلوب النشء منذ الصغر
في لوحة وطنية لمعلّم سعودي مع طلابه داخل الفصل، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يشارك فيه الطلاب والمعلم ترديد أغنية "وطني الحبيب "للراحل الفنان طلال مداح، وقد وجد الفيديو أصداء إيجابية ومشاعر وطنية جياشة تجاه المعلم والطلاب الذين كانوا يرددون الأغنية بكل حب ووطنية، متوشحين بالزي الوطني السعودي.
وفي حديث لـ"العربية.نت"، قال المعلم عبدالله الغامدي إن "فكرة المقطع جاءت ببساطة من هدف هام يعبر عن حب الوطن، فهي فكرة بسيطة ومعانيها كبيرة، وهي غرس حب الوطن في قلوب النشء منذ الصغر، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذه رسالة كل معلم ومعلمة غرس روح الوطنية لدى طلابنا وطالباتنا".
وأضاف أن "ردة الفعل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت مدهشة وتثلج الصدر، وليست بمستغربة على الشعب السعودي المحب لدينه ووطنه وقيادته، والدليل تناقل المقطع في الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل، وكذلك القنوات التلفزيونية، كل ذلك يرجع بتوفيق الله ثم النية الطيبة والإخلاص في العمل".
وأشار خلال حديثه إلى أن رسالة المقطع تؤكد على دور المعلم عندما يكسر حاجز الخجل بينه وبين الطالب، من هنا يبدأ الاحترام والتقدير، ويعلّم طلابه معنى الوطنية وحب الوطن، خصوصا أن المملكة خلال الأيام القادمة ستحتفل بـ"يوم التأسيس" الذي يجب أن يستشعر أهميته كل مواطن ومقيم على أرض السعودية.
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