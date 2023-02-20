اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العلا
العلا

هذه المنصة للتراخيص السياحية والترفيهية في العُلا

تؤكد الهيئة التزامها بأعلى معايير التميّز وأفضل الممارسات العالمية

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، وذلك ضمن جهود الهيئة في توفير وتسهيل تقديم الخدمات لمحافظة العلا وتطوير عمليات المحافظة وأتمتة الإجراءات.

ويأتي إطلاق البوابة بعد نقل منح تراخيص أنشطة الترفيه والسياحة لها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، ومن ذلك تنظيم الأنشطة المختلفة، ومنها وكالات السفر والسياحة ومرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، وإدارة مرافق الإيواء السياحي.

إعادة بناء وجه سيدة عاشت في العلا خلال العصر النبطي العربية ميديا إعادة بناء وجه سيدة عاشت في العلا خلال العصر النبطي

وثمّنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الدعم غير المحدود الذي تحظى به محافظة العلا من قبل القيادة الرشيدة، حيث تهدف رؤية العلا المتوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، بإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية ضمن الوجهات السياحية والثقافية والفنية والتراثية العالمية، في وقت تؤكد فيه الهيئة التزامها بأعلى معايير التميّز وأفضل الممارسات العالمية.

ودعت الهيئة للدخول عبر الرابط التالي والوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للاطلاع وتقديم طلبات الحصول على الرخص السياحية والترفيهية https://www.rcu.gov.sa/eservices/

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط