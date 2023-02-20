"مهرجان البحر الأحمر" يعرض أفلامًا عالمية بأسبوع سينما العلا

يحتضن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مجموعة مختارة من الأفلام السعودية والعالمية، وذلك خلال أسبوع سينما العلا الذي تستضيفه سينما منطقة الجديدة، بالشراكة مع الدورة الثانية من مهرجان فنون العلا.

ويشهد أسبوع السينما في العُلا، والذي ينطلق ابتداءً من 23 فبراير ويستمر حتّى 4 مارس، عرض الأفلام المختارة والتي سبق عرضها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية بجدة، والتي استقبلت 39 ألف زائر من رواد السينما وأكثر 4 آلاف من متخصصي صناعة الأفلام والإعلام والطلاب.

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ويأتي هذا التعاون مع أسبوع سينما العلا، كجزء من مبادرات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لإمتاع عشاق السينما والاحتفاء بصانعي الأفلام وتشجيعهم.

ويبدأ أسبوع السينما يوم 23 فبراير الجاري بعرض فيلم عبدالله العراك "سطار"، والذي حطم أرقامًا قياسية في مبيعات التذاكر، وتدور أحداثه في عالم المصارعة الحرة، ويصنف الفيلم كـ"درامي كوميدي".

حيوية السينما السعودية

من ناحيته، أكد مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة رغبته في إلقاء الضوء على حيوية السينما السعودية والسينما العربية من خلال الأفلام القصيرة والروائية بحضور المخرجين، مشيراً إلى تأثير الأفلام السعودية الكبير هذا العام خلال المهرجان، قائلًا: "نريد أن نشارك هذا الحماس مع جمهور العُلا".

ويشمل برنامج العرض فيلم "عبر الأزقة" للمخرج اليمني يوسف الصباحي، و"حديقة الحيوان" للأردني طارق ريماوي، و"فيلم نعيمة" للسوداني سامي سر الختِم، و"على قبر أبي" للمغربية جواهين زنتار، بالإضافة إلى "الصبيّ الذي لا يبصر الجمال" للهندي سوراف ياداف، و"تسوتسوي" للغاني أمارتي أرمار، و"توقف ليلي" للصومالي خضر أحمد، و"حساء السلاحف" للسنغافوري لتشون.

كما تشمل الأفلام "أستيل" للسنغالية رماتا سولاي سي، و"العمّة" للسنغافوري هي شومينغ، و"دنيا وأميرة حلب" لماريا ظريف وأندريه كادي، و"ملكات" للمغربية ياسمين بنكيران، فضلًا عن الفيلم الكلاسيكي المصري "خلّي بالك من زوزو" للمخرج حسن الإمام، و"شريط فيديو تبدَّل" لمها الساعاتي، و"كورة" لزياد الزهراني و"رقم هاتف قديم" لعلي سعيد، و"زبرجد" لحسين المطلق.

وتتبع العروض جلسة أسئلة وأجوبة مع صناع الأفلام. ويختتم الأسبوع بعرض خاص لفيلم "أغنية الغراب" للمخرج السعودي محمد السلمان، والذي تم ترشيحه لتمثيل المملكة في عام 2022 بجوائز الأوسكار.