بجوائز تبلغ 80 مليون ريال.. انطلاق "كأس العلا للهجن"

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، إقامة "كأس العلا للهجن"، والذي يهدف إلى تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازًا لأصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية.

وسيقام "كأس العلا للهجن" خلال الفترة من 14 -17 مارس المقبل، ليكون بمثابة تتويج لموسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة والمنطقة، وبقيمة إجمالية للجوائز تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي.

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ويضم "كأس العلا للهجن" 16 شوطًا بواقع 6 أشواط مخصّصة لسباقات الماراثون و10 أشواط لسباقات النخبة، كما سيتضمن "كأس العلا للهجن" عدداً من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور تشمل عروضاً فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقًا تراثيًا فريدًا من نوعه ومعارض فنية وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.

وقال المهندس عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن سباقات الهجن هي إرث المملكة العريق وثقافتها على مر التاريخ، وهي رياضة الأجداد التي انتقلت للآباء والأبناء وحظت باهتمام ودعم كبيرين من قبل القيادة الرشيدة، مضيفا أن للهجن دلالة عميقة متجذّرة في العلا، ويذكرها تاريخها العريق العلا حيث كانت ملتقى للقوافل.

وأضاف المدني: "نتطلّع لاستضافة وتنظيم هذا الكأس بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن لنقدّم معًا للمملكة والعالم حدثًا استثنائيًا يظهر تاريخ وتراث المملكة ويسلّط الضوء على العلا وبيئتها الطبيعية والثقافية وإرثها البشري العريق".

من جهته قال المهندس محمود سليمان البلوي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن: "بدعم قيادتنا الرشيدة واهتمام وحرص سمو وزير الرياضة، تستمرّ رياضة الهجن بالنمو والازدهار في المملكة لتكون صلة الحاضر بتاريخنا العريق وأصالة ثقافة الهجن".

وأضاف أن العلا هي إحدى الوجهات السياحية العالمية مع حرصهم على تنظيم هذا الكأس العالمي لنشر ثقافة الهجن في المملكة وخارجها وتقديم هذه الرياضة التاريخية ومن قلب العلا التي تعد المتحف الطبيعي النابض بالحياة وجمال الطبيعة، مضيفا أن الكأس سيتوّج موسم سباقات الهجن المتعددة التي ننظمها في المملكة وسيساهم في تعزيز انتشار هذه الرياضة للعالم.

ويُعد "كأس العلا للهجن" أحد الفعاليات الرياضية ضمن فعاليات "لحظات العلا" والذي يتضمن عددا من الفعاليات، ومنها الفعاليات الرياضية والتي يعد أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وسباق درب العلا، وطواف السعودية.