جريمة بشعة.. زائر عربي يقتل آخرين طعناً بفندق في مكة

في جريمة قتل بشعة هزت الشارع في مكة المكرمة، أقدم زائر من إحدى الدول العربية بالاعتداء طعناً على شخصين في أحد الفنادق ما أدى لوفاتهما.

فيما أعلنت شرطة العاصمة المقدسة أنه تم القبض على زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهرب من الموقع.

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كما أضافت أن الشخصين توفيا، فيما تم إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.