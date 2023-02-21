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البائعة السعودية

"أحلى من العقد لبّاسه".. فيديو لبائعة سعودية يشعل التواصل

العربية.نت - نادية الفواز
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بأسلوب مميز وبكلمات ملؤها المحبة والتفاعل مع زبائنها، تمكنت بائعة سعودية من لفت الانتباه بطريقتها لتسويق بضاعتها، بكلمات شعبية مليئة بالمحبة والطاقة الإيجابية في حديثها من الزبائن.

وقد حظي فيديو لسيدة تبيع الملابس في سوق شعبية بإعجاب جمهور منصات التواصل بسبب طريقتها العفوية مع الزبائن.

وفي الفيديو المتداول، تظهر بائعة كبيرة في السن تسوق منتجاتها لزبائنها بأسلوب مميز وتغازل الفتيات بجمل أثارت ضحك الفتيات، منها مثلا: "أحلى من العقد لبّاسه" وغيرها.

ووثقت إحدى الفتيات مقطع الفيديو للسيدة وقامت بنشره تحت عنوان: "قابلنا ألطف أم في السوق الشعبية".

ولاقى الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين جاءت تعليقاتهم: ما أروع حكيها في جذبها للزبائن، وأضافت أخرى: بعد قلبي والله يا زينها وزين تسويقها، وثالثة علقت: أحلى من العقد لباسه.. ما شاء الله على الكلام الحلو الله يحفظها ويرزقها يا رب.

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