السعودية تدين اقتحام نابلس: نرفض انتهاكات إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

"مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال"

وأكدت الوزارة في بيان "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، مشددة على "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

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10 قتلى وأكثر من 100 جريح

كما أعربت عن "خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 100 آخرين برصاص قوات إسرائيلية لدى اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية.