يتحول القلب لشعار يوم التأسيس.. "تويتر" يحتفل مع السعوديين

شارك موقع "تويتر" السعوديين في ‫الاحتفال بيوم التأسيس على طريقته الخاصة، من خلال تغيير شكل الإعجاب من القلب إلى شعار التأسيس لمن هم في داخل المملكة.

ويظهر شعار التأسيس لحظة الضغط على اللايك ثم يتحول فوراً إلى قلب عن الإعجاب بأي تغريدة في الموقع الشهير.

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إلى ذلك، ارتدى السعوديون الأزياء التراثية القديمة في يوم التأسيس، وتسابق المصورون لالتقاط تلك المشاهد التي أظهرت جماليات يوم التأسيس، في الوقت الذي تحتفي فيه السعودية اليوم الأربعاء 2 شعبان 1444 هجرية الموافق 22 فبراير 2023 بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه قيادةً وشعباً مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير.

وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم، وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.