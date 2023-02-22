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خلال عروض المجندات في الحفل

شاهد العرض العسكري لمجندات الجوازات السعودية

العربية.نت - نادية الفواز
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في موكب مهيب، ظهرت العشرات من مجندات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات، يوم أمس بحضور مدير عام الجوازات في السعودية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وقدّمت خريجات دورة الفرد الأساسي الخامسة للكادر النسائي بمعهد الجوازات، عرضاً عسكرياً شهده مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى؛ وذلك بمناسبة تخريج 279 فرداً من الطالبات بالمعهد.

وشمل العرض العسكري للخريجات على الفرضيات والمهارات العسكرية؛ حيث استعرضن مهاراتهن في ميادين العمل الأمني أمام الحضور، بعد تلقيهن المهارات الميدانية والعلوم الأمنية.

ونقل اليحيى تهنئة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للخريجات (راعي الحفل)، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.

الحقيبة المتنقلة

وقدمت إحدى الخريجات شرح للحقيبة المتنقلة، قائلة: "أقدم شرف الحقيبة المتنقلة والتي تستخدم لإنهاء إجراءات الركاب في الحالات الطارئة، بهذه البصمة لأخذ الخصائص الحيوية"، في حين أوضح الفيديو المتداول تأدية المجندات وعددهن "279 فردا" لقسم الولاء والطاعة.

وفي المقاطع المتعددة لحفل التخرج كانت فرحة الأهالي بتخرج المجندات هي العلامة البارزة، وقد وجدت المقاطع أصداء كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر النشطاء عن فخرهم بما تقدمه المرأة السعودية في خدمة وطنها في كافة المجالات وتميزها في العمل العسكري.

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