شاهد.. رونالدو يرتدي الثوب السعودي ويحتفل بيوم التأسيس

ارتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثوب السعودي، اليوم الأربعاء، وذلك احتفالاً بذكرى يوم تأسيس المملكة، الذي يصادف 22 فبراير/شباط من كل عام.

ونشر لاعب نادي النصر السعودي، فيديو يظهر احتفاله بيوم التأسيس، وكتب عبر حسابه في "إنستغرام"، "يوم تأسيس سعيد للسعودية".

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كما أضاف "كانت تجربة مميزة المشاركة في هذه الاحتفالات".

هذا وأظهر الفيديو النجم العالمي وهو يتناول القهوة السعودية ثم يشارك بالرقص على الأنغام الشعبية وأداء العرضة السعودية.

بدوره، نشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي في موقع "انستغرام"، فيديو يظهر احتفالات الكادر الإداري والفني واللاعبين بذكرى يوم التأسيس، وكتب: "ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد، هكذا احتفلنـا في نادي ‎النصر بيوم التأسيس".

وتداول مغردون هذه اللقطات على نطاق واسع، مما أثار تفاعلاً كبيراً بين السعوديين.

وكان نادي النصر السعودي، أعلن في يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.

هذا وتحتفي السعودية اليوم الأربعاء 2 شعبان 1444 هجرية الموافق 22 فبراير 2023 بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه قيادة وشعباً مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير.