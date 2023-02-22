متوشحون بالزي الشعبي.. هكذا احتفل السعوديون بيوم التأسيس

في صور وطنية بهيجة، شارك أطفال السعودية من كافة المناطق والمحافظات في احتفالات المملكة بيوم التأسيس بارتداء الأزياء الشعبية التقليدية، وترديد الأهازيج الوطنية الشهيرة، في الوقت الذي تسابق فيه كافة الشرائح العمرية في المشاركة، ورصد الصور التذكارية بالزي الشعبي ليوم تأسيس السعودية، رافعين شعار "يوم بدينا".
في الوقت ذاته، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور والعبارات، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالماضي الجميل والأصيل الذي امتد ثلاثة قرون، مستذكرين ملاحم الأئمة والملوك الذين أرسو الأمن والرخاء في البلاد، وما وصل به الوطن من تطور ورخاء، وتصدر وسم #يوم_التأسيس و #يوم_بدينا الترند السعودي على منصات التواصل.
ويأتي الاحتفاء بهذه الذكرى تأكيدا من القيادة الرشيدة أن ما تشهده البلاد من المكانة والسؤدد لهو امتداد لإرث عظيم خلفه قاده أجلاء، بنوا بالبسالة والقوة والشجاعة تاريخا خالدا، ليكون يوم التأسيس الإرث المستمر، ووحدة سياسية وثقافية واجتماعية يعيشها السعوديون حتى عصرنا الحاضر.
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